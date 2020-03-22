Допрос с пристрастием: Баста рассказал своей теще о том, какой он муж и отец

22.03.2020, 20:55, Разное

Поговорить с Василием и его женой Еленой Пинской мы предложили опытному интервьюеру и постоянному автору HELLO! Татьяне Пинской – маме Елены и теще Василия. Оценить этот семейный рэп-баттл, который сопровождает жизнеутверждающая фотосессия супругов с дочерьми, можно уже завтра, 23 марта, когда номер поступит в продажу.

Среди других материалов: обзор актуальных развлечений, которые можно позволить себе во время карантина; экскурсия по нью-йоркскому особняку кронпринцессы Греции Мари-Шанталь и ее дочери Олимпии; подробности резонасного отказа короля Испании Филиппа VI от наследства отца и лишения его пенсии; история отношений Бена Аффлека с актрисой Аной де Армас, сыгавшей девушку агента 007 в новом фильме бондианы “Не время умирать”; откровенный разговор с Анфисой Черных о том, как жить без стереотипов; интервью с Кузьмой Котрелевым, ярко дебютировавшем в образе Треплева в новой “Чайке” МХТ им.Чехова; продолжение конкурса “Самые стильные в России” и многое другое. Не пропустите!