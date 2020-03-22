Россия решила ограничить авиасообщение со всеми странами

22.03.2020, 20:37, Разное

Росавиация объявила об ограничении авиасообщения с Турцией, Японией, Таиландом, Вьетнамом и Индонезией, начиная с 23 марта. Об этом сообщает ТАСС.

ОБНОВЛЕНО

Росавиация с 23 марта также ограничивает авиасообщение со всеми странами за исключением рейсов из Москвы в столицы ряда государств. Кроме того, авиакомпании будут выполнять чартерные рейсы для возвращения россиян из-за границы.

Отмечается, что все рейсы будут выполняться только из Москвы (и обратно в Москву) в столицы четырех государств, а в Индонезию можно будет прилететь только в Денпасар на острове Бали.

«Временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории России на территорию иностранных государств, в которых по данным Роспотребнадзора по состоянию на 19 марта выявлено случаи заболевания новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В Росавиации пояснили, что российские авиакомпании смогут выполнять в Турцию чартерные рейсы до полного вывоза жителей России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Небо над карантином. Как российские авиаперевозчики переживут пандемию коронавируса

На фоне распространения новой коронавирусной инфекции РФ закрыла авиасообщение со странами Европы, Китаем, Южной Кореей и Ираном. Многие авиакомпании начали отказываться от полетов за рубеж, так как границу закрывают и другие страны. Глава правительства Мишустин пообещал компаниям, работающим в сфере туризма и авиаперевозок, отсрочку налоговых платежей.