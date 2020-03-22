Американские инженеры собрали трансформирующегося гибкого робота

22.03.2020, 20:30, Разное

Специалисты при создании новых роботов стараются экспериментировать, выпуская более гибкие устройства, выдерживающие падения и удары. Американским ученым удалось разработать мягкого андроида, который может увернуться от столкновения или препятствия.

В основу изопериметрического робота входят три разных типа устройств: гибкие, балочные и коллективные. Первые имеют повышенную легкость, вторые – изменяют геометрию своего тела, а третьи – выполняют одно задание большой группой. Было создано несколько видов нового робота: самый простой из них выполнен в форме треугольной трубы, а его движения происходят благодаря гибким соединениям. Что касается более сложных форм, то они могут захватить и передвинуть объект с помощью координации двигателей, которые встраиваются в каждую сторону надувной структуры.

На данный момент исследователи не планируют коммерциализировать свою технологию. В дальнейшем, они хотели бы разработать еще несколько версий мягких роботов.