Патриарх Кирилл призвал не нарушать санитарные нормы во время пандемии коронавируса

22.03.2020, 20:30, Разное

Патриарх Кирилл обратился к верующим РФ и попросил не нарушать санитарные нормы во время пандемии коронавируса. Священнослужитель охарактеризовал людей, поступающих так, “зловредными”.

Патриарх Кирилл провёл литургию в храме князя Игоря Черниговского. Когда мероприятие завершилось, настоятель выступил с обращением ко всем прихожанам, рассказав тем, как нужно вести себя в нынешних условиях. После того, как он впервые прочитал молитву от коронавируса, священник отметил важность соблюдения установленных норм. Люди не должны из-за своей веры подвергать риску ни себя, ни окружающих. Настоятель РПЦ назвал “зловредными” тех, кто не желает соблюдать правила защиты от инфекции. Священник также призвал не оправдывать свои поступки бесстрашием перед недугом, поскольку данная ситуация может сравниться с пагубным и смертельно опасным отношением к своей личности.

Отмечается, свою речь Патриарх Кирилл произнёс в присутствии 200 верующих, собравшихся в храме. Как заметили церковные служители, число верующих соответствовало обычному количеству прихожан.