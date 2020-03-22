«Заминированный» самолет из Иркутска благополучно сел в Домодедово

22.03.2020, 20:30, Новости дня

Самолет, следовавший из Иркутска в Москву и получивший анонимное сообщение о якобы «минировании», совершил посадку в аэропорту назначения, заявили в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что воздушный лайнер приземлился в Домодедово.

В воскресенье на электронную почту аэропорта Шереметьево пришло сообщение о «минировании» восьми самолетов рейсами из Москвы в Пермь, Санкт-Петербург, Самару и Уфу, а также в Москву из Астрахани, Иркутска, Хабаровска и Владивостока. Все самолеты совершили посадки в аэропортах назначения.

В результате проверки было установлено, что опасных веществ и взрывных устройств на бортах не было.

Накануне угрозы взрыва коснулись 13 авиарейсов, а не восьми, как сообщалось изначально.

Подобные сообщения начали поступать с 3 марта, за это время были «заминированы» более 50 рейсов. Во всех случаях угрозы были ложными.

В Кремле сообщали, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов.