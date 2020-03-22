 

«Заминированный» самолет из Иркутска благополучно сел в Домодедово

22.03.2020, 20:30, Новости дня

Самолет, следовавший из Иркутска в Москву и получивший анонимное сообщение о якобы «минировании», совершил посадку в аэропорту назначения, заявили в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что воздушный лайнер приземлился в Домодедово.

В воскресенье на электронную почту аэропорта Шереметьево пришло сообщение о «минировании» восьми самолетов рейсами из Москвы в Пермь, Санкт-Петербург, Самару и Уфу, а также в Москву из Астрахани, Иркутска, Хабаровска и Владивостока. Все самолеты совершили посадки в аэропортах назначения.

В результате проверки было установлено, что опасных веществ и взрывных устройств на бортах не было.

Накануне угрозы взрыва коснулись 13 авиарейсов, а не восьми, как сообщалось изначально.

Подобные сообщения начали поступать с 3 марта, за это время были «заминированы» более 50 рейсов. Во всех случаях угрозы были ложными.

В Кремле сообщали, что российские спецслужбы занимаются установлением и поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / В Польше заявили об отказе от закупок угля у России

06.03 / Трамп признал, что коронавирус опасен для экономики США

05.02 / Россиянина осудили в Маврикие за провоз лечебной марихуаны

11.02 / Гаджеты: Дождь как еще один источник возобновляемой энергии (2 фото + видео)

24.02 / Двое украинок завоевали медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

10.03 / Передача Дадонова принесла “Флориде” минимальную победу над “Сент-Луисом”

05.02 / На судне с заразившимися 2019-nCoV пассажирами в Японии оказались россияне

18.02 / В Запорожье подорвали отделение “Укрсиббанка”

16.02 / Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

12.03 / Сирийский посол заявил о шантаже Европы Эрдоганом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска