 

Юлия Снигирь рассказала, чем они занимаются с 4-летним сыном на карантине

22.03.2020, 20:30, Разное

Юлия Снигирь поделилась с Instagram-фолловерами фотографией, где она запечатлена с сыном, рожденным в отношениях с Евгением Цыгановым. Актриса рассказала, как они с 4-летним малышом проводят время на карантине.
На кадре представлено одно из занятий звездной матери и ее сына Федора – они складывают пазлы. Юлия Снигирь попросила покдлонников посоветовать, чем можно развлечь ребенка в условиях домашней изоляции. Сама актриса придумала несколько вариантов, как разнообразить досуг малыша.

36-летняя знаменитость играет с мальчиком в игры развивающего характера, например, «Назови лишнее», где нужно выбрать из списка неподходящее слово. Они придумывают рифмы, также малыш с завязанными глазами ищет в комнате тикающие часы, делает упражнения под музыку, угадывает звуки природы, описывает картинки.

Поклонники поблагодарили Снигирь за идеи и предложили свои. Актрису назвали замечательной матерью, занимающейся развитием малыша с помощью игр, развлекая и его, и себя в период карантина.



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