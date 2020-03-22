Ученые создали аппарат для вентиляции легких двух пациентов одновременно
22.03.2020, 20:28, Новости дня
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
22.03.2020, 20:28, Новости дня
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
13.02 / Президент Латвии предложил сократить телевещание на русском языке
03.02 / Атмосферное давление в Москве установило рекорд
04.02 / Путин пожелал Китаю с честью выйти из ситуации с коронавирусом
21.02 / Лига чемпионов. Холанд и Льорис претендуют на “игрока недели”
04.02 / Песков прояснил вопрос с приглашением Польше на празднование Дня Победы
18.02 / 50-летняя Лопес засветила фигуру в купальнике
28.02 / Дизельный мотор получит новая версия кроссовера Hyundai Creta
11.03 / Политолог спрогнозировал выход Сандерса из президентской гонки
17.03 / Россия направила гумпомощь Ирану для борьбы с коронавирусом
09.02 / По факту жесткой посадки Boeing в Усинске возбуждено дело
Политика конфиденциальности - GDPR
Карта сайта → новости рыбинска
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090