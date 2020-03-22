Симптомом опасных заболеваний может быть сонливость в пожилом возрасте

22.03.2020, 20:28, Новости дня

Риску развития рака, диабета и повышенного кровяного давления могут подвергаться пожилые люди, которые испытывают сонливость днем.

Гиперсомния является состоянием чрезмерной сонливости в дневное время. Она может возникать и тогда, когда человек успел поспать на протяжении семи часов. Такое состояние часто является изнурительным и негативно влияет на работоспособность.

Результаты многолетнего эксперимента показали, что у тех людей, которые часто испытывают дневную сонливость, риск развития диабета или высокого кровяного давления в 2,3 раза выше, чем у тех, кто незнаком с подобным состоянием. Также у них повышен риск развития онкологических заболеваний.