Симптомом опасных заболеваний может быть сонливость в пожилом возрасте
22.03.2020, 20:28, Новости дня
Риску развития рака, диабета и повышенного кровяного давления могут подвергаться пожилые люди, которые испытывают сонливость днем.
Гиперсомния является состоянием чрезмерной сонливости в дневное время. Она может возникать и тогда, когда человек успел поспать на протяжении семи часов. Такое состояние часто является изнурительным и негативно влияет на работоспособность.
Результаты многолетнего эксперимента показали, что у тех людей, которые часто испытывают дневную сонливость, риск развития диабета или высокого кровяного давления в 2,3 раза выше, чем у тех, кто незнаком с подобным состоянием. Также у них повышен риск развития онкологических заболеваний.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет