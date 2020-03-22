 

США сожалеют о решении Франции освободить Рохоллонеджада

22.03.2020, 20:20, Новости дня

США глубоко сожалеют об одностороннем решении Франции освободить из-под стражи гражданина Ирана Джалала Рохолланеджада. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента Морган Ортагус, распространенном в воскресенье.

Ортагус напомнила, что Соединенные Штаты направляли запрос об экстрадиции Рохолланеджада, отметив, что в США против него выдвинуты многочисленные обвинения в связи с нелегальным экспортом оборудования, имеющего военное применение, в нарушение американских санкций.

«И США, и Франция заинтересованы в привлечении к ответственности обвиняемых в совершении серьезных преступлений, особенно в делах, имеющих последствия для национальной безопасности, – говорится в заявлении. – К сожалению, в данном случае Франция не выполнила свои обязательства по договору и помешала свершению правосудия».

  • Русская служба «Голоса Америки»

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