Комаровский – Зеленскому: Первое, что бы я сделал, – обследовал всех умерших

22.03.2020, 20:18, Новости дня

В условиях мировой эпидемии коронавирусной инфекции необходимо проводить обследование всех умерших в Украине. Такое мнение в авторской программе главного редактора издания “ГОРДОН” Алеси Бацман высказал известный украинский врач Евгений Комаровский, отвечая на вопрос, какие первоочередные меры должны предпринимать президент Украины Владимир Зеленский и украинские власти.

“Первое, что я бы сделал, – распорядился немедленно исследовать всех умерших. Во-вторых, я бы сформулировал четкие информационные месседжи для населения, которые противоречат тому, чему всех учили: заболел – иди к врачу. Нет, заболел – сиди дома”, – отметил он.

При этом Комаровский подчеркнул, что “в условиях беззакония” трудно бороться с болезнью.

“Я приведу тебе простой пример. Мой товарищ в Харькове поехал на авторынок – ему нужно было купить колесо. Ему сказали, что такое колесо стоит тысячу гривен. Он сказал, что это дорого и уехал. А на следующий день авторынок закрыли. Он нашел этого продавца, приехал к нему. Тот говорит: “Колесо стоит 1400 грн”. “Почему 1400?! Вчера же стоило тысячу!” – “Потому что теперь мы должны отдать 400 грн тем, кто [завтра придет к нам с проверкой]”… Я тебе ответил на вопрос, что бы я сделал, если бы был президентом? Никакой президент не может быть президентом в условиях беззакония”, – заявил Евгений Комаровский.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

По состоянию на 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19 (25 из них приходится на Черновицкую область, 13 – на Киев и Киевскую область), три человека умерли, восемь выздоровели.