Бутусов заявил, что восемь из девяти пациентов с коронавирусом в Киеве вместе отдыхали в Куршевеле

22.03.2020, 20:18, Новости дня

Заразившиеся коронавирусом нардеп от группы “Довіра” Сергей Шахов и жена замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробогача, а также еще несколько человек отдыхали в начале марта на французском курорте Куршевель. Об этом в Facebook пишет главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов.

“В Киеве официально установлено 10 заболевших коронавирусом (по официальным данным, заболевших девять; 10-й случай, о котором говорил мэр Киева Виталий Кличко, – это повторно подтвержденный случай COVID-19, уже учтенный в статистике. – “ГОРДОН”). Из них восемь летали на несколько дней праздновать 8 марта на французском курорте Куршевель, перемещались по Франции и Швейцарии. Элитный отдых для высокопоставленных и статусных персон, незабываемые впечатления. По приезде они общались с десятками людей”, – утверждает Бутусов.

По его словам, у троих из восьми отдыхавших в Куршевеле уже подтвержден коронавирус: это народные депутаты от группы “Довіра” Сергей Шахов и Сергей Вельможный (в действительности Вельможный госпитализирован с подозрением на COVID-19, диагноз пока не подтвержден) и жена замглавы Харьковского облсовета Владимира Скоробогача.

В Киеве официально установлено 10 заболевших коронавирусом. Из них 8 летали на несколько дней праздновать 8 марта на… Posted by Юрий Бутусов on Laupäev, 21. märts 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена).

По состоянию на 22 марта в Украине подтверждены 47 случаев COVID-19 (25 из них приходится на Черновицкую область, 13 – на Киев и Киевскую область), три человека умерли.