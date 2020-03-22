 

COVID-19 в Италии. 650 умерших за день, число инфицированных приблизилось к 60 тысячам

22.03.2020, 20:18, Новости дня

За прошедшие сутки в Италии от коронавируса скончались более 650 человек, сообщается на сайте министерства здравоохранения.

Общее число погибших на 18.00 22 марта составляет 5476 человек (+651 погибших со вчерашнего дня).

Количество всех зарегистрированных случаев COVID-19 в стране выросло до 59 138 (+5560 по сравнению со вчерашним днем): 46 638 человек продолжает болеть (+3957 со вчерашнего дня), 7024 человека выздоровели (+952). В общее число подтвержденных случаев также включены умершие от инфекции.

Среди тех, кто продолжает болеть, 23 783 человек находятся в домашней изоляции (+1667), 19 846 госпитализированы (+2138), еще 3009 человек лежат в реанимации (+152).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джона Хопкинса на 22 марта, общее количество инфицированных в мире составляет более 310 тыс., умерло более 13 тыс. человек.

Несмотря на то, что с 11 марта в Италии действуют строгие карантинные меры, страна занимает первое место в мире по темпам распространения коронавируса, первое место по количеству умерших и второе место по количеству зараженных после Китая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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