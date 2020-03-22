Эксперты рассказали о новых смартфонах и планшетах, вышедших на минувшей неделе

22.03.2020, 20:17, Разное

Последние несколько недель мир живет в условиях неопределенности, когда большая часть стран находится в изоляции. Одна вещь, которая остается неизменной, это безостановочный приход новых гаджетов. На прошлой неделе было много новых поступлений, в том числе онлайн-презентация HMD, где представили четыре телефона и два новых iPad с двумя камерами.

Samsung уже продает линейку Galaxy S20 по всему миру, поэтому сейчас компания сосредоточена на обновлении своего портфолио среднего уровня. Galaxy M21 появится в этом месяце для предварительного заказа в Индии, и в скором времени устройство окажется в Европе. В Японии потребители могут приобрести олимпийское издание Galaxy S20 5G. Производитель также представил Samsung Galaxy A41, хотя он появится в продаже только в июне.

HMD выпустила четыре телефона Nokia – три смартфона и один функциональный телефон Nokia 5310 – перезагрузку классического Nokia 5310 XpressMusic. Nokia 8.3 является самой мощной из всех и поставляется с набором микросхем Snapdragon 765G и возможностью подключения 5G. Nokia 5.3 – классический смартфон с чипсетом Snapdragon 665, четырьмя камерами и экраном с каплевидным вырезом, в то время как Nokia 1.3 управляется Android 10 Go. В отдельном заявлении бренд HMD показал Nokia C2 для развивающихся рынков.

Новые iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9 теперь поставляются с двумя камерами, но более интригующим является сканер LiDAR для AR. Наряду с этим Apple представила новую клавиатуру Magic Keyboard с трекпадом, оцененная в $299/$349 при $799/$999, которые необходимо заплатить за планшет.

У Realme также есть новое дополнение к портфелю – Realme 6i, который впервые появится в Мьянме. Также на неделе вышли совершенно новый Moto E6 для стран Латинской Америки, Европы и Азии, но он отличается от Moto E6 в Индии, по сути являющегося ребрендингом Moto E6s Plus.

Oppo выпустил Reno3, который был анонсирован в Китае в декабре. Однако это устройство глобальной версии, отличающейся несколькими ключевыми характеристиками. Устройство имеет чипсет Helio P90 и 44-мегапиксельную селфи-камеру.