 

Елизавета Галкина устроила домашнее дефиле в клетчатых колютах

22.03.2020, 20:17, Разное

Елизавета Галкина устроила импровизированное дефиле во время карантина. Девочка надела наряд дизайнера Стефании Пинягиной, а ее в таком образе запечатлел родной отец.
Дочь российских знаменитостей примерила клетчатые кюлоты, футболку белого цвета и черный жакет. Звездная мать заплела шестилетней дочери ее белокурые волосы в одну косу. Прогуливаясь по комнате в собственном доме, Елизавета держала руки в карманах, как делают модели с опытом. Наследница Галкина и Пугачевой участвовала прежде в показах Галины Юдашкиной, занимающейся изготовлением одежды для детей.

В день 8 марта прошло торжественное мероприятие модельера Валентина Юдашкина. Он представил собравшимся гостям свою очередную коллекцию весна-лето 2020 в Кремлевском дворце. Тогда Алла Пугачева так и не появилась на данном шоу. Вместе с тем, в числе гостей заметили ее дочь Кристину Орбакайте, которая перед фотографами позировала в комбинезоне из коллекции модельера. Свой образ певица дополнила металлизированным поясом.


Елизавета Галкина является второй дочерью Аллы Пугачевой, она родилась от суррогатной матери в сентябре 2013 года. Брат девочки Гарри появился на свет позже сестры на несколько минут. Максим Галкин после скандала с итогами финала шестого сезона конкурса «Голос.Дети» заявил, его наследники никогда не станут принимать участие в каких-либо конкурсах.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / «Пришла нетрезвой»: Евгений Кафельников рассказал о причине отказа «Шанель» брать дочь на показы

11.02 / Redmi выпустила новые пауэрбанки емкостью 10 000 и 20 000 мАч

05.03 / Мнение: Сюжет (ультиматум Эрдогана Асаду)

21.02 / Мнение: Польша увековечит память о пособниках нацистов из УПА

10.02 / В центре Москвы в галерее найден труп

15.01 / Мнение: Президентское послание – двухходовочка и готовимся к схватке

07.02 / Мнение: Гениальный диалог украинца и русского

13.02 / Мнение: Африканские долги

12.02 / Под Новгородом в аварии с иномаркой погибли два человека

05.02 / Кендалл Дженнер отдыхает с бойфрендом, которому СМИ давно приписали статус бывшего

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска