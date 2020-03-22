Елизавета Галкина устроила домашнее дефиле в клетчатых колютах

22.03.2020, 20:17, Разное

Елизавета Галкина устроила импровизированное дефиле во время карантина. Девочка надела наряд дизайнера Стефании Пинягиной, а ее в таком образе запечатлел родной отец.

Дочь российских знаменитостей примерила клетчатые кюлоты, футболку белого цвета и черный жакет. Звездная мать заплела шестилетней дочери ее белокурые волосы в одну косу. Прогуливаясь по комнате в собственном доме, Елизавета держала руки в карманах, как делают модели с опытом. Наследница Галкина и Пугачевой участвовала прежде в показах Галины Юдашкиной, занимающейся изготовлением одежды для детей.

В день 8 марта прошло торжественное мероприятие модельера Валентина Юдашкина. Он представил собравшимся гостям свою очередную коллекцию весна-лето 2020 в Кремлевском дворце. Тогда Алла Пугачева так и не появилась на данном шоу. Вместе с тем, в числе гостей заметили ее дочь Кристину Орбакайте, которая перед фотографами позировала в комбинезоне из коллекции модельера. Свой образ певица дополнила металлизированным поясом.



Елизавета Галкина является второй дочерью Аллы Пугачевой, она родилась от суррогатной матери в сентябре 2013 года. Брат девочки Гарри появился на свет позже сестры на несколько минут. Максим Галкин после скандала с итогами финала шестого сезона конкурса «Голос.Дети» заявил, его наследники никогда не станут принимать участие в каких-либо конкурсах.