Курильщиков предупредили о более тяжелых последствиях коронавируса

22.03.2020, 20:16, Новости дня

Согласно данным исследований, курильщики могут тяжелее переносить симптомы заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай. Кроме того, по его словам, курение может увеличить шансы на то, что пациент попадет в реанимацию.

«Анализ имеющихся данных, проведенный в марте 2020 года исследователями Гарвардского университета и Университета Ираклион, показал, что курильщики в 1,4 раза имеют большую вероятность тяжелых симптомов при COVID-19 и примерно в 2,4 раза большую вероятность попадания в реанимацию, необходимости искусственной вентиляции легких и даже смерти в сравнении с теми, кто не курит», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Салагай отметил, что большой массив исследований показывает негативное воздействие курения на легкие и на иммунную систему. Так, курильщики страдают хроническими заболеваниями легких (в частности, хроническим бронхитом) и чаще страдают пневмонией.

«Это справедливо и в отношении ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV), а также тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, «атипичной пневмонии»)», – сказал он.

«Поэтому на сегодняшний день, можно утверждать, что курение – это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции. Поэтому, дорогие друзья, соблюдайте меры профилактики, отказывайтесь от табака и будьте здоровы», – заключил Салагай.

Ранее китайские ученые выяснили, как погода влияет на уровень смертности от коронавируса.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.