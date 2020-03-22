 

Выборы президента Абхазии состоялись и завершились

22.03.2020, 20:10, Новости дня

Повторные выборы президента Абхазии завершились, начинается подсчет голосов, предварительные итоги центризбирком огласит утром в понедельник.

На пост главы государства претендуют депутат парламента Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, вице-премьер Адгур Ардзинба.

Голосование было гораздо активнее, чем на прошлых выборах. Уже к шести вечера явка приблизилась к 60%. Все участки были обеспечены дезинфицирующими средствами.

Ни международные наблюдатели, ни прокуратура Абхазии нарушений не зафиксировали, передает ТАСС.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Жительницу Омской области возили из одной больницы в другую, пока она не умерла

04.03 / Замглавы Минэкономразвития назначен замминистра финансов

10.03 / В Сети показали фото возрожденного внедорожника Ford Bronco Sport

07.02 / Внедорожник Chevrolet Equinox представили в обновленном виде

12.03 / Норвегия отменила военные учения с НАТО из-за коронавируса

12.02 / Английская королева продает свою московскую квартиру с видом на храм Христа Спасителя

17.02 / Глава МИД Франции – Великобритания и ЕС «растерзают» друг друга на переговорах о торговле

19.03 / Первые саженцы в честь юбилея Победы высадили в Севастополе и Чечне

14.02 / Корниенко: Позиция Зеленского – особый статус Донбасса в Конституцию не вписывать

08.02 / Форвард “Далласа” Гурьянов вывел из строя партнера по команде Радулова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска