Выборы президента Абхазии состоялись и завершились

22.03.2020, 20:10, Новости дня

Повторные выборы президента Абхазии завершились, начинается подсчет голосов, предварительные итоги центризбирком огласит утром в понедельник.

На пост главы государства претендуют депутат парламента Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба, вице-премьер Адгур Ардзинба.

Голосование было гораздо активнее, чем на прошлых выборах. Уже к шести вечера явка приблизилась к 60%. Все участки были обеспечены дезинфицирующими средствами.

Ни международные наблюдатели, ни прокуратура Абхазии нарушений не зафиксировали, передает ТАСС.