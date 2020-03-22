 

Пласидо Доминго заразился коронавирусом

22.03.2020, 20:09, Разное

Пласидо Доминго проинформировал на своей официальной странице в социальной сети Facebook о том, что заразился коронавирусом. Оперный певец посчитал своим долгом рассказать об этом поклонникам.
Известно, в настоящий момент в Испании фиксируется очень высокая активность вируса COVID-2019. Только за прошедшие сутки в европейском государстве из-за этого заболевания скончалось около 400 человек. Власти принимают все возможные меры, проводя различные мероприятия, но добиться снижения распространения болезни, пока не удаётся. Число заразившихся растёт, и ещё одним пациентом стал Пласидо Доминго. 78-летний исполнитель не озвучил состояние своего самочувствия, лишь констатировал положительный результат теста, рассказав о заражении коронавирусом.

Медики отмечают, наиболее подвержены болезни именно люди пожилого возраста. Статистика указывает, именно они и гибнут от недуга чаще всего в связи с ослабленной иммунной системой.



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