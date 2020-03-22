Руководители Amazon, Apple и Microsoft рассказали об усилиях по борьбе с коронавирусом

22.03.2020, 20:09, Разное

Индустрия технологий мобилизует свои значительные ресурсы, чтобы поддержать усилия по борьбе с растущей глобальной пандемией коронавируса. На выходных генеральные директора Amazon,Apple и Microsoft выпустили сообщения, касающиеся некоторых аспектов текущих вкладов компаний в борьбу с заболеванием, начиная от пожертвований медикаментов и средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинских работников до программных проектов, которые помогают отслеживать и анализировать распространение инфекции.

Генеральный директор Apple Тим Кук поделился в Twitter, что компания пытается найти материалы, необходимые для работников здравоохранения как в США, так и в Европе, и присоединяется к программе «миллиона масок». Apple также сделала пожертвование в размере 15 миллионов долларов.

Основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос в субботу представил обновленную информацию на официальном блоге компании, в которой подробно пояснил об изменении приоритетов корпорации в отношении складских и логистических операций, которые теперь сосредоточены на предметах первой необходимости, включая товары повседневного потребления, для детей и медикаменты. Глава фирмы также подтвердил повышение почасовой оплаты труда для сотрудников и прием на работу еще 100 тысяч человек.

Безос отмечает, что, хотя компания разместила заказы на покупку миллионов масок, которые она намеревается распространять среди своих штатных и подрядных работников, очень немногие из этих заказов были выполнены в связи с глобальным дефицитом поставок. Он отмечает, эти ресурсы, скорее всего, в первую очередь пойдут на нужды передовых работников здравоохранения, а компания сосредоточится на том, чтобы доставлять их своим сотрудникам в порядке очередности, как только они станут доступными.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла на странице в LinkedIn опубликовал в субботу сообщение, которое он отправил всем сотрудникам компании для внешнего потребления. Наделла описывает некоторые из своих программных разработок на платформе телездравоохранения, а также ряд совместных проектов по сбору данных, в том числе глобальный трекер, подтвержденных случаев коронавируса совместно с Университетом Джона Хопкинса. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) также выпустили инструмент оценки чатбота для COVID-19, в котором в качестве базовой структуры используется технология от Microsoft.

Глава Microsoft также отмечает, что команды в Minecraft используются по всему миру для инициации удаленного обучения, призванного дополнить закрытие школ и работает над проектами машинного обучения и больших данных для поддержки глобальных исследований. Ранее на этой неделе главный научный сотрудник Microsoft Эрик Хорвиц объявил, что будет предоставлять открытый набор результатов исследований в сотрудничестве с коллегами из академических учреждений по всему миру, а также с политикой Белого дома в области науки и технологии и инициативой Цукерберга. Набор данных, который называется COVID-19 Open Research Data Set, включает в себя более 29 000 научных статей о вирусе и будет расти по мере поступления публикаций.