ВОЗ создала стратегию борьбы с пандемией коронавируса COVID-19

22.03.2020, 20:09, Разное

Представители Всемирной организации здравоохранения присвоили коронавирусу COVID-19 статус пандемии почти 2 недели назад. Сейчас же ведомство призывает весь мир сообща работать над тем, чтобы предотвратить дальнейшее распространение недуга.

На данный момент эпицентром распространением вируса является Европа. В ВОЗ назвали главные направления, по которым стоит работать всем странам. Во-первых, государства, в которых не зафиксированы случаи COVID-19, должны быть готовыми, равно как и те страны, где случаев заболевания лишь несколько. В таком случае, нужно проинформировать граждан о заболевании и способах профилактики, также необходимо оборудовать больничные места. Во-вторых, очень важным фактором является своевременная диагностика коронавируса, после чего, больных и контактных людей следует изолировать для дальнейшего предотвращения передачи инфекции.

В ведомстве считают, остановить распространение вируса сразу не удастся, а вот значительное сокращение новых случаев – вполне возможно. Последним пунктом является призыв к созданию вакцины от COVID-19. Исключительно мировая консолидация поможет человечеству избавиться от опасной болезни, подытожили в ВОЗ.