 

Меркель рассказала о новых ужесточения в Германии из-за коронавируса

22.03.2020, 20:08, Новости дня

Встречи людей группами в общественных местах в Германии неприемлемы, полиция будет наказывать за повторные нарушения, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с главами земельных правительств.

«Групповые встречи людей в общественных местах, в квартирах, в частных домах в связи с серьезной ситуацией в нашей стране неприемлемы», – приводит ее слова РИА «Новости».

Меркель сообщила, что нарушения режима ограничения контактов будут отслеживаться полицией, повторное нарушение повлечет наказание.

В дополнение к уже существующим ограничениям в общественной жизни будут закрыты заведения общепита, им предписано работать исключительно в режиме доставки, отметила канцлер.

Также закрываются заведения, предоставляющие услуги по уходу, в частности, парикмахерские, центры красоты, центры массажа, тату-салоны, аналогичные организации.

На еще работающих предприятиях и учреждениях необходимо обеспечить «меры гигиены и средства защиты для сотрудников и посетителей».

Ранее в воскресенье кабинет министров Германии и правительства федеральных земель в ходе телефонной конференции в воскресенье договорились, в частности, запретить собираться более чем по двое. Мера не будет распространяться на семьи и людей, живущих под одной крышей.

Напомним, в Германии за сутки на 1,9 тыс. человек возросло число заразившихся коронавирусом. От последствий коронавируса в стране умерли 55 человек, а общее число заразившихся, по официальным данным, составляет 18,6 тыс. человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / “Манчестер Сити” подал апелляцию на решение УЕФА исключить клуб из еврокубков

18.02 / В Ровенской области от осложнений гриппа умер мужчина

03.02 / В Таиланде заявили, что нашли метод лечения коронавируса 2019-nCoV

15.02 / Зеленский заявил о недопустимости прямых переговоров с “ЛДНР”

05.03 / Bloomberg – эксперты по кибербезопасности бьют тревогу — противники США стали ещё изощрённее

20.02 / Встал с дивана и проголосовал: россияне смогут поддержать поправки в Конституцию не выходя из дома

05.02 / “99”. Участница нацотбора на “Евровидение 2020” Kruть презентовала клип на конкурсную песню. Видео

10.02 / Трамп связал успех РФ в создании гиперзвуковых ракет с Обамой

21.03 / Задержан убивший жену и ее родителей мужчина в Москве

23.02 / Прилетевших в Киев россиян отправили в Минск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска