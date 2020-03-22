Минкультуры рекомендовало кинотеатрам приостановить работу

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22.03.2020, 19:53, Новости дня

Министерство культуры РФ рекомендовало приостановить деятельность с 23 марта в связи с ситуацией с коронавирусом в стране, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Минкультуры РФ рекомендует организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, приостановить деятельность для посетителей с 23 марта», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Соответствующий приказ подписан министром культуры РФ Ольгой Любимовой и доведен до органов исполнительной власти российских регионов и органов местного самоуправления в сфере культуры.

В документе отмечается, что меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Ранее Минкультуры ввело аналогичные ограничения в отношении подведомственных учреждений – музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.

Напомним, с 19 марта во всех регионах РФ действует режим повышенной готовности из-за коронавируса, предполагающий отмену культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, а также перевод образовательных учреждений на удаленный режим работы.

Ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. За последние сутки в стране выявлен 61 случай коронавируса, всего в стране заболели 367 человек, причем зараженные граждане в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусу страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.



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