Мнение: Угроза российскому бизнесу, разорение индустрии развлечений и помощь государства должникам

22.03.2020, 19:52, Разное

1. Согласно подсчётам Торгово-промышленной палаты (ТПП), если кризис затянется, закрыть свой бизнес будут вынуждены около трёх миллионов предпринимателей, а с учётом их сотрудников потерять работу могут в общей сложности более 8,6 миллиона человек:

https://www.rbc.ru/economics/21/03/2020/5e7490569a7947467949c77d

Около трети всех предприятий в стране в состоянии протянуть лишь один квартал, до середины года. Часть из тех, кто «висит на волоске», не просто временно закроется, а обанкротится. Практика показывает, что быстро возобновить работу впоследствии сможет лишь половина.

Таким образом, развернувшийся кризис рискует стать тяжёлым испытанием для малого и среднего бизнеса. Дело в том, что удар был нанесён сразу с двух сторон – из-за коронавируса и карантина потенциальные клиенты сидят дома, а из-за обвала рынков и мировой торговли у многих людей возникнут проблемы с финансами. В таких условиях предпринимателям будет крайне тяжело зарабатывать.

Остаётся надеяться, во-первых, что летом эпидемия пойдёт на спад, и клиенты вернутся в рестораны, магазины и прочие заведения, а во-вторых, государство использует свои возможности, чтобы поддержать как минимум малый бизнес.

2. Тяжёлая ситуация складывается в индустрии развлечений. Даже в самый глубокий кризис люди не могут без еды и лекарств, однако они легко могут отказаться от похода в кино или на концерт. Музыканты, режиссёры, организаторы фестивалей и владельцы кинотеатров бьют тревогу:

https://lenta.ru/news/2020/03/20/coronav/

Запреты массовых мероприятий в США, Европе и России продлятся, скорее всего, как минимум до конца апреля. Это ещё не так плохо. Полтора или два месяца работники сферы культуры ещё смогут как-то продержаться.

Если же эпидемия продолжится и летом, то и российская, и западная культура погрузятся в болото уныния и деградации, из которого многие так и не выберутся.

Для музыкантов и киношников, впрочем, есть шанс на спасение: перейти на работу в Сети, делая видеоконтент для Ютуба и других площадок.

3. Немало россиян после начала кризиса бросились занимать деньги. Банки рапортуют о резком росте спроса на кредиты: от 10% в Сбербанке до 43% в Почта Банке:

https://www.rbc.ru/finances/21/03/2020/5e74eb469a794780e99ef1cd

Кто-то, вероятно, имеет доход в валюте и рассчитывает легко отдать кредиты на фоне ослабления курса рубля. Кто-то занимает деньги, чтобы купить импортные товары, пока цены на них не выросли. Кто-то спасает свой бизнес, а кто-то просто пытается получить на руки живые деньги, чтобы пережить начало кризиса…

Власти, тем временем, собираются помочь некоторым категориям заёмщиков:

https://lenta.ru/news/2020/03/20/cb_meru/

Российский Центробанк раскрыл план помощи россиянам и поддержки банков на фоне пандемии коронавируса.

В частности, кредитным организациям и МФО рекомендовано реструктуризировать кредиты для тех, кто заразился Covid-19.

«В условиях развития пандемии коронавирусной инфекции требуется поддержка потребителей финансовых услуг, снижение рисков для их финансового благополучия в дальнейшем», — указали в ЦБ. Банкам посоветовали не назначать пени и штрафы по займам и кредитам, если наличие коронавирусной инфекции у заемщика официально подтверждено.

Также объявлены меры о поддержке ипотеки. В частности, снижено значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на финансирование по договору долевого участия в строительстве.

Кроме того, в Госдуме попросили ЦБ дать отсрочку по кредитам для граждан, которые не могут вернуться в Россию из-за закрытия границ и прочих карантинных мер в зарубежных странах:

https://lenta.ru/news/2020/03/20/credits/

По всей видимости, круг тех, для кого будут введены кредитные послабления, будет и далее расширяться.

Безусловно, брать кредит на взлёте кризиса – это не лучшая идея, равно как и вообще брать кредиты в большинстве случаев. Но если меры для помощи должникам помогут стабилизировать ситуацию, то их можно лишь поприветствовать. Впрочем, зная беспечность наших людей, я не удивлюсь, если сейчас некоторые начнут специально заражаться коронавирусом, чтобы получить кредитные каникулы.