Мнение: Коронавирус и метро: Собянин назвал Зеленского глупым?

22.03.2020, 19:43, Разное

Коронавирус не заставит власти Москвы закрыть метро. Градоначальник столицы Сергей Собянин заявил, что метрополитен будет работать «при любой ситуации», иначе его пришлось бы «полгода восстанавливать». Поэтому информация о том, что метро будет закрыто «просто какая-то чушь и глупость».

Дословно: «Метро вообще невозможно остановить, метро сделано так, что поезда постоянно должны курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии».

Между тем в Киеве метро закрыли. Если закрытие метро – глупость, решение о закрытие киевского метро приняли глупые люди? Включая президента Украины Владимира Зеленского? Собянин намекнул, что Зеленский -глупый?

На снимках: Киев без метро, фотографии – отсюда