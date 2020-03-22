 

Мнение: Коронавирус и метро: Собянин назвал Зеленского глупым?

22.03.2020, 19:43, Разное

Коронавирус не заставит власти Москвы закрыть метро. Градоначальник столицы Сергей Собянин заявил, что метрополитен будет работать «при любой ситуации», иначе его пришлось бы «полгода восстанавливать». Поэтому информация о том, что метро будет закрыто «просто какая-то чушь и глупость».

Дословно: «Метро вообще невозможно остановить, метро сделано так, что поезда постоянно должны курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии».

Между тем в Киеве метро закрыли. Если закрытие метро – глупость, решение о закрытие киевского метро приняли глупые люди? Включая президента Украины Владимира Зеленского? Собянин намекнул, что Зеленский -глупый?

На снимках: Киев без метро, фотографии – отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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