Личное: Что дороже Аэрофлоту?

22.03.2020, 19:42, Разное

Аэрофлот мне друг, но истина дороже. Серьёзно, очень хорошо отношусь к главному отечественному авиаперевозчику, но хочу задать вопрос: кто дороже ему — деньги или безопасность людей?

Что важнее: прибыль или наша с вами, мать её, безопасность?



Фото: Соцсети

Посмотрите внимательно на иллюстрацию. Код SU — это рейсы Аэрофлота.

Все, кто был на таком-то и таком-то рейсе, за вами уже выехали — готовьтесь!

Рейсы из Милана. Вероны и Барселоны. Из Пекина — о них я писала месяц назад. Все чартерные перевозки — под запретом, кроме регулярных Аэрофлота.

Давайте честно и прямо посмотрим фактам в лицо? Из 300 случаев коронавируса на сегодня в России — почти все завозные.

Привезённые Аэрофлотом. А вот свежая сегодняшняя сводка по Московской области:

«В Московской области подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом. За сутки подтверждено 17 новых случаев.

Все заболевшие прибыли рейсами из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 7 по 17 марта. А именно:

SU 2595 Мюнхен – Москва (07.03.20)

S7 3586 Верона – Москва (08.03.20)

LH 1452 Франкфурт-на-Майне – Москва (09.03.20)

SU 2403 Рим – Москва (14.03.20)

SU 2381 Женева – Москва (14.03.20)

SU 2385 Женева – Москва (15.03.20)

SU 205 Пекин – Москва (17.03.20)

Власти просят граждан, прилетевших этими рейсами в срочном порядке вызвать медиков и соблюдать предписания Роспотребнадзора о режиме самоизоляции».Сводка Оперштаба Подмосковья по борьбе с коронавирусом от 22 марта 2020 года.

Нет, минуточку, я всё понимаю. Большая корпорация, много денег нужно. И убытки, наверняка, огромные, вот только я возвращаюсь к вопросу: разве безопасность людей — не самое главное для лучшей авиакомпании нашей страны?

Надеяться на сознательность людей — пустая затея. Тем более, если им предлагают билет со скидкой в Испанию. Пронесёт, думает русская мадам Авоська, и действительно — через неделю у неё случается диарея на фоне коронавируса!

Безмерно уважаю г-на Савельева, главу лучшей авиакомпании страны Аэрофлот. Но, Виталий Геннадьевич, разве это дело — продолжать возить к нам в страну коронавирус?

Неужели для государственной авиакомпании страны прибыль важнее жизней? Аэрофлот, вы что творите?!