Милое ретро: Елизавета II и принц Чарльз поделились архивными фото в честь Дня матери

22.03.2020, 19:40, Разное

День матери в Великобритании сегодня проходит в тихом формате – шумные гуляния отменены из-за пандемии COVID-19. Но это не мешает тысячам детей – маленьких и уже совсем взрослых – говорить теплые слова в адрес своих мам, бабушек, нянь – всех тех женщин, без которых невозможно представить счастливое детство.

Королевская семья не стала исключением. Одними из первых редкими кадрами из семейного альбома поделились принц Уильям и Кейт Миддтон. Почтить память своей мамы королева Елизавета II решила редким черно-белым снимком, сделанным в 1951 году, за год до того, как она вступила на престол после трагической смерти своего отца, короля Георга. На фотографии Елизавета-мать и Елизавета-дочь идут по оживленной улице Лондона. Обе в изящных платьях, на высоких каблуках и шляпках, которые придерживают рукой от ветра. Обе не скрывают улыбок.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)22 Мар 2020 в 2:01 PDT

День матери – это возможность поблагодарить и поздравить всех матерей и воспитателей, где бы они ни находились. Сегодня может быть другой, более трудный день для тех, кто обычно планирует проводить время со своими матерями, но мы адаптируемся к необходимым изменениям в наших привычных занятиях и образе жизни. Всем мамам, где бы они ни находились, мы желаем очень особенного Дня матери, – говорится в подписи к фото.

Принц Чальз в свою очередь поделился детским снимком с Елизаветой II. Совсем юный, он изображен с тогда еще принцессой Елизаветой в саду дома Кларенс. Ее Величество, одетая в нарядное платье и с жемчужным ожерельем, прижимается к колонне и обнимает сына. Чарльз, маленький мальчик с аккуратно причесанными волосами и в милом бушлате, указывает куда-то в даль. Фото датировано 1950 годом.

Желаю всем счастливого Дня матери, особенно в год, когда семьи не могут быть вместе, –

написал Чарльз.

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Публикация от Clarence House (@clarencehouse)22 Мар 2020 в 2:04 PDT

Поздравлений и семейных снимков ждали и от принца Гарри – не смотря на то, что в Канаде, где сейчас живет Гарри вместе с сыном и Меган Маркл, День матери празднуют в другие даты. И он не разочаровал фолловеров. Фотографий главных мам в жизни Гарри – принцесы Дианы и матери его сына Меган Маркл – поклонники, впрочем, не дождались, но теплых слов приц не пожалел/

Неважно, кого вы называете своей мамой, в этот День матери в Великобритании, мы чтим мам во всем мире. Тех, которые делает так много каждый день, а теперь и больше, чем когда-либо, – написал Гарри в их с Меган официальном аккаунте Instagram.