Мнение: Коронавирусная урбанистика

22.03.2020, 19:31, Разное

Удивляюсь решительности, с какой взялись “бороться с коронавирусом” на Украине. Вы говорили “клоун-клоун”, а “клоун” там шарашит такое, о чем в РФ пока и подумать боятся. Метро закрыл, так мало того – и общественный транспорт остановил!

Что мне безусловно, без шуток, нравится в таких решениях – логика. То есть если вы закрываете метро, “чтобы люди друг друга не перезаражали”, то прочий ОТ закрывать надо автоматом – ведь иначе все те, кто не смог уехать на метро, набьется в автобусы и троллейбусы, и там будет такая давка, что начнутся вообще все возможные эпидемии, от кори до брюшного тифа!

А не как у нас в Москве – “фитнесклубы закроем, а метро оставим”. Если вы оставляете метро, фитнес вполне можно оставить открытым! Как в летнюю ночь в доме возле болота: если вы оставляете большую створку окна открытой, нет смысла старательно вешать сетку на форточку – комары все равно налетят по максимуму.

Так что на Украине хотя бы последовательны. Другое дело, что не оставляет вопрос – “а что, так можно было?!” В Сети какой-то заговор молчания на тему того, что реально сейчас происходит на Украине, в том же Киеве. Как вообще могут существовать города-миллионники БЕЗ общественного транспорта?? Это ведь какое-то новое слово в урбанистике! Кац и Варламов – проповедники “святого ОТ”, должны испытывать жесточайший когнитивный диссонанс.

Как живет Киев? Как живет Харьков? Это безумно интересно. Особенно в том плане, что и нам, возможно, предстоит то же самое в недальней перспективе. Если вирус вполовину такой, как его описывают в страшилках – все разборки по поводу принадлежности Крыма пора забыть, как незначительную ерунду. В новом мире “без Россий и Латвий”, который грядет, все это будет похоже на разборки древних по поводу того, чья Троя и трахнул ли некий Парис некую Елену.