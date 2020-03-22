Парижанин рассказал о жизни в городе во время карантина

22.03.2020, 19:30, Разное

Житель Парижа Дмитрий Елистратов в интервью изданию РИА Новости поделился особенностями жизни во французской столице в условиях карантина, вызванного распространением коронавируса. Кроме того, он пояснил россиянам, чем им стоит заняться во время домашней самоизоляции.

В связи с тотальной изоляцией Елистратов работает удаленно, однако подобная схема действует не для каждого, поэтому некоторые французы вынуждены оформить «временную безработицу». Речь идёт не об увольнении – работнику продолжают платить зарплату (70-80% от работодателя, остальное – от государства). Французам разрешается находиться на улице только по важным причинам и недолго: например, для покупки продуктов или похода на работу/в аптеку. Разрешается и выгул домашних питомцев. Впрочем, до этого нужно заполнить соответствующую форму, которую могут проверить полицейские. Если правоохранители решат, что повод для выхода на улицу не самый весомый, гражданина могут оштрафовать на 135 евро.

Елистратов советует россиянам, которые сейчас сидят дома, побольше заниматься физической активностью, чтобы не терять форму. В социальных сетях французы запустили несколько интересных флешмобов: некоторые жители Парижа и других городов в 20:00 по местному времени выходят на балкон или открывают окно, чтобы поаплодировать врачам, работающим в больницах и помогающим пациентам бороться с недугом.