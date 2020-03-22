 

Анастасия Волочкова рассказала о главном романе в своей жизни

22.03.2020, 19:30, Разное

Анастасия Волочкова пояснила о главном романе в своей жизни. Балерина жила с ревнивым мужчиной, от которого другие женщины лечили свою нервную систему.
Анастасия Волочкова в своей книге «Плата за успех» написала о самых ярких отношениях. Когда-то у нее был роман с одним олигархом, который остался для нее главным мужчиной жизни. Он имел отношения с разными женщинами, но все его связи рушились из-за ревности. Одна его возлюбленная после расставания даже оказалась в психиатрической клинике.

Балерина вспоминает, что ее бывший любимый хотел уничтожить и ее. Он даже связывался с матерью Анастасии Волочковой и заявлял, что ее дочь будет “плясать только на дискотеках”. Такой гнев олигарха объясняется тем, что звезда первая от него ушла, а остальных своих экс-избранниц он бросал сам.

Артистка не утаивает, она очень соскучилась по тем отношениям. Последние годы балерина фантазировала о встрече с бывшим возлюбленным, желая, чтобы они поговорили и простили друг друга.



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