Экс-супруга Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова посмертно призналась ему в любви

22.03.2020, 19:30, Разное

Экс-супруга Эдуарда Лимонова опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, посвящённый смерти политического деятеля. Екатерина Волкова посмертно призналась ему в любви, подчеркнув это в хэштеге.

17 марта ушел из жизни Эдуард Лимонов. Как позже выяснилось, 77-летний писатель страдал онкологическим заболеванием, которое и стало причиной его смерти. После публикации новости о кончине политика, его экс-супруга также написала несколько слов о произошедшем. Она знала о состоянии здоровья бывшего мужа, тем не менее, всё равно оказалась не готова к случившемуся. В посте актриса попросила не беспокоить её некоторое время, и не звонить со словами соболезнования. Звезда также напомнила, что является матерью его двоих детей. Именно Екатерина Волкова подарила публицисту наследников. В завершении своей публикации знаменитость написала несколько хэштегов, и один из них раскрыл её чувства к покойному супругу, поскольку она посмертно призналась ему в любви.

Известно, хоть брак Эдуарда Лимонова с последней женой распался, она всегда, ещё при его жизни, упоминала политика в положительном ключе. По её словам, он был интеллигентным человеком, хотя и совершенно не подготовленным к семейной жизни. После развода, отмечала Екатерина Волкова, он стремился видеться с сыном и дочерью, а также оказывал им материальную помощь.