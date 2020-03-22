 

Экс-супруга Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова посмертно призналась ему в любви

22.03.2020, 19:30, Разное

Экс-супруга Эдуарда Лимонова опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram пост, посвящённый смерти политического деятеля. Екатерина Волкова посмертно призналась ему в любви, подчеркнув это в хэштеге.
17 марта ушел из жизни Эдуард Лимонов. Как позже выяснилось, 77-летний писатель страдал онкологическим заболеванием, которое и стало причиной его смерти. После публикации новости о кончине политика, его экс-супруга также написала несколько слов о произошедшем. Она знала о состоянии здоровья бывшего мужа, тем не менее, всё равно оказалась не готова к случившемуся. В посте актриса попросила не беспокоить её некоторое время, и не звонить со словами соболезнования. Звезда также напомнила, что является матерью его двоих детей. Именно Екатерина Волкова подарила публицисту наследников. В завершении своей публикации знаменитость написала несколько хэштегов, и один из них раскрыл её чувства к покойному супругу, поскольку она посмертно призналась ему в любви.

Известно, хоть брак Эдуарда Лимонова с последней женой распался, она всегда, ещё при его жизни, упоминала политика в положительном ключе. По её словам, он был интеллигентным человеком, хотя и совершенно не подготовленным к семейной жизни. После развода, отмечала Екатерина Волкова, он стремился видеться с сыном и дочерью, а также оказывал им материальную помощь.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.03 / Мнение: “Хороший парень” переработал до безумия – зарезал жену и ее родителей, детей не тронул

09.02 / Мнение: Знаковая дата

14.02 / Университет транспорта предложит абитуриентам тест по профориентации

21.02 / Мнение: Плач «глубинного народа»

14.02 / Неделя о блудном сыне: подготовка к Великому посту в 2020 году

02.02 / Наука: Нейроляпы в высокоимпактном журнале? Peer review не спасает

25.02 / Исследование: Антитела могут воздействовать на организм в качестве антидепрессантов

15.02 / «Он хочет жить, а не пить»: Светлана Светличная рассказала о самочувствии сына после операции

05.03 / Китайские ученые назвали природное средство для эффективного «омоложения» крови

16.03 / Мнение: Площадь Ушакова на ремонте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска