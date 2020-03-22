Мнение: Об освобождении “мясника из Аль-Хиама”

22.03.2020, 19:25, Разное

Об освобождении в Ливане "мясника из Аль-Хиама", которого задержали в прошлом году https://parstoday.com/ru/news/middle_east-i105099

США вывезли из Бейрута обвиняемого заплечных дел мастера на израильской службе

Госсекретарь Помпео говорит «добро пожаловать» обвиняемому заплечных дел мастеру и убийце, вернувшемуся в США.

«Американский гражданин Амер Фахури, который был в заключении в Ливане с сентября, вернулся в США, где он встретится с семьей и получит срочную медицинскую помощь», – объявил Помпео в четверг.

«Его возвращение – облегчение для тех, кто следил за его делом с глубокой озабоченностью. Мы с облегчением можем сказать ему «добро пожаловать домой»».

В этом превратном заявление не упоминается, почему же Фахури был арестован в Ливане – как будто он стал жертвой крайней несправедливости.

Фахури работал в позорно известной тюрьме Хиам в оккупированном Израилем Южном Ливане с 1985 году, пока ливанское Сопротивление не выгнало израильских оккупантов и их пособников – «Армию Южного Ливана» в мае 2000 года.

Израиль оккупировал Южный Ливан с 1978 года и провел вторжение в Ливан в 1982, убив десятки тысяч, осадив и оккупировав Бейрут.

Ливанский судья военного трибунала приказал освободить Фахури на этой неделе, на том основании, что якобы прошло слишком много времени с тех преступлений, в которых его обвиняют.

Ливанский прокурор подал протест против этого освобождения, но, прежде чем что-то можно было сделать, США вывезли Фахури прямо из посольства на вертолете.

«Мы очень благодарны ливанскому правительству за то, что они работали с нами и мы очень горды его семьей» – сказал Трамп в четверг.

То, что Ливан не предотвратил вывоз Фахури, некоторые считают признаком слабости и даже соучастия государства.

Растущее возмущение тем, что Фахури избежал правосудия, привело к тому, что глава военного трибунала Ливана подал в отставку.

Министр иностранных дел Ливана, как сообщают, вызвал посла США и предложил ей объяснить «обстоятельства того, что Амера Фахури перевезли за границу из посольства США».

В речи на телевидении в пятницу лидер Хезбаллы Хасан Насралла отрицал, что была заключена сделка для освобождения Фахури, несмотря на колоссальное давление на правительство Ливана.

Хезбалла, которая входит в правительство, говорит, что США угрожали внести в черный список ливанских официальных лиц и прекратить военную помощь, если Фахури не освободят.

Насралла сказал, что Хезбалла не знала заранее об освобождении и призывала к расследованию этого происшествия.

Пытки и убийства

Арест Фахури в сентябре, после его приезда в Ливан, был надеждой на правосудие для семей многих из его жертв. Эта надежда сейчас, возможно, потеряна.

Одна из тех, что надеялась – Ола Хамзе.

Ее отец – Али Абдалла Хамзе – умер в марте 1986 года, привязанный к столбу в Хиаме, «который был самой позорно известной тюрьмой пыток и издевательств в оккупированному тогда Израилем Южном Ливане», как сообщил в сентябре сайт Middle East Eye.

«Ему было 42 года, он был отцом трех детей, учителем в местной школе деревни Джамалия в южном Ливане».

По показаниям бывших заключенных, Хамзе умер через две недели после его похищения. «Армия Южного Ливана» не вернула его тело семье.

Бывшие заключенные показали, что Фахури командовал в тюрьме, где условия были наихудшими, особенно с 1986 по 1995 гг, пишет Middle East Eye.

Многие годы Международная Амнистия документально подтверждала методы пыток в этой тюрьме, включая «мешки с нечистотами на голове, непрерывные допросы с избиениями, постоянные подвешивания на опоре ЛЭП, пытки погружением в воду и пытки электричеством».

МА также отметила, что многих заключенных сначала отвозили в Израиль для допросов, а потом посылали в Хиам, и наоборот.

Многие из заключенных были мирными жителями, взятыми в заложники израильтянами, чтобы использовать их при переговорах с организациями сопротивления, включая Хезбаллу.

Освобождение

Эти ужасы прекратились 23 мая 2000 года. Свидетели рассказали МА, что «внезапно, около полудня 23 мая, произошло освобождение».

«Тюремщики не пришли с ключами к нашим камерам, они сбежали из тюрьмы, чтобы вместе с прочими (из «Армии Южного Ливана») добраться до границы и просить убежища в Израиле, а израильские солдаты помчались к границе.

Население города Хиам, «ввиду торопливого бегства и смятения израильтян, пошли к тюрьме, требуя освобождения узников».

Среди бегущих в Израиль был и Фахури. Он в конце концов оказался в США, где несмотря – а возможно, как раз поэтому –на обвинения в преступлениях против прав человека, получил гражданство.

Я побывал в тюрьме Хиам в конце июня 2000 года. Прошло всего несколько недель после поражения Израиля.

Настроение на юге было все еще праздничным в каждом и городе и деревне, где мы побывали – я и несколько человек, которые тоже приехали в Ливан на конференцию в Бейруте «Американской ассоциации выпускников университетов».

Люди со всего Ливана стремились на новоосвобожденные территории, и многие впервые увидели эту потрясающую горную часть своей страны.

Жители юга, многие из которых недавно вернулись из Бейрута, где были беженцами, с радостью встречали нас. На площадях были выставлены захваченные или уничтоженные израильские военные трофеи, увитые ливанскими флагами и флагами Сопротивления.

Но больше всего нам запомнилось посещение Хиама.

Это был ряд низких каменных зданий на холме, первоначально построенных французской армией как бараки в 1930-х. Я никогда не забуду, как вошел в камеры – темные и грязные, битком набитые нарами.

Казалось, узники еще были тут этим утром: одежда и белье все еще висели на веревках над нарами и личные записки и письма пришпилены к стенам. Освобождение тюрьмы было таким внезапным, что все как будто застыло, и наше посещение казалось почти вторжением в личную жизнь.

Я помню рад одиночных камер – их показали нам бывшие узники, которые теперь стали гидами. Там был двор с рядом цельнометаллических дверей. Внутри – пустая каменная клетка размером около метра на два.

Невозможно было представить себе, как можно провести даже час в такой камере, не говоря о неделях, месяцах, годах.

Одной из самых знаменитых узников такой клетки была героиня ливанского сопротивления Суха Бехара. В 1988 году Бехара, которой было тогда 21 год, попыталась убить Энтони Лахада – главу пособников Израиля – «Армии Южного Ливана».

Ее тоже пытали. Как она пишет в своих воспоминаниях «Сопротивление: Моя жизнь за Ливан», ее «швырнули на землю и избивали кнутом с гвоздями по ногам», причинив ей невыносимую боль. Ее также пытали электричеством.

Бехара просидела в этой тюрьме десять лет, из них шесть – в одиночке.

Она описывает, как ее швырнули в «маленькую коробку без матраса или одеяла». Раз в день ей давали немного еды и чашку воды. «Теоретически, мне разрешалось идти помыться раз в неделю, но они часто забывали выпустить меня из этой пещеры».

Она рассказала о пытках, и как она и другие узники сопротивлялись, в многих интервью, включая вот это в 1999: (в статью вставлено видео на арабском с английскими титрами).

И еще там была комната для пытки электрическим током.

Я помню, это было одноэтажное кирпичное здание, с проводами вдоль потолков и стен к какому-то прибору, похожему на то, чем запускают заглохшую машину.

Все это выглядело сделанным наспех, но, как нам рассказали гиды, в этом месте израильтяне и их пособники-предатели причиняли узникам жуткие мучения.

Во время вторжения в Ливан в 2006 году, Израиль бомбил тюрьму Хиам, пытаясь разрушить ее как памятник их преступлениям – но выжившие узники продолжают поддерживать музей.

В 1999 году Израиль признал то, что выжившие узники утверждали уже давно: что израильтяне участвовали в допросах в Хиаме.

Это признание, как заявила Human Rights Watch, должно быть использовано как часть усилий «призвать к ответу ливанцев и израильтян, виновных в систематических пытках здесь за последние двадцать лет».

Но спустя двадцать лет, Израиль и его пособники остаются безнаказанными. Вместо того, чтобы предстать перед судом, виновников, как Фахури, чествуют в США как героев.

Али Абунима

Перевод с английского https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/us-airlifts-accused-torturer-israel-out-beirut