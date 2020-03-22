 

#Поуши. Как обезопасить деревенские туалеты

22.03.2020, 19:20, Разное

Инструкция.

«Новая газета» опубликовала спецпроект «По уши» — о том, как 30 млн россиян живут без центральной канализации. Продолжаем знакомить вас с историями из этого проекта

ВЕСЬ ПРОЕКТ ЗДЕСЬ — SORTIRY.NOVAYAGAZETA.RU

Фото: Алексей Головщиков, для проекта «По уши»

Иркутский фотограф Алексей Головщиков ехал с коллегами в командировку в Ольхонский район. По дороге остановились в деревне Куртун, один из журналистов забежал в туалет и вернулся озадаченным: снизу доносилось блеяние.

Фото: Алексей Головщиков, для проекта «По уши»

Вместе с хозяевами журналисты перевернули сортир и высвободили провалившуюся туда овцу. Алексей в шутку заснял спасение.

Фото: Алексей Головщиков, для проекта «По уши»

Эти фотографии заставляют вас улыбаться.

Но в прошлом году российские СМИ упоминали  как минимум о 14-ти случаях падения детей в выгребные ямы, сливные канавы и деревенские туалеты.

Одиннадцать из них были смертельными.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» неоднократно участвовал в поиске детей, которых находили утонувшими в деревенских туалетах (в том числе на территории школ).

В мае 2018 года в этом школьном сельском туалете утонул ребенок.

Фото: «Лиза Алерт»

Волонтеры выпустили памятку о том, как обезопасить деревенский туалет. Вот она:

  • диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него не мог провалиться ребёнок;

  • яма должна быть неглубокой и её необходимо регулярно опорожнять;

  • вход в туалет должен запираться снаружи так, чтобы ребёнок не мог его открыть самостоятельно;

  • отверстие необходимо плотно закрывать такой крышкой, которую ребёнок не может самостоятельно открыть;

  • деревянный помост с отверстием и крышка не должны проламываться от веса ребёнка;

  • если у вас септик, отверстие должно надёжно запираться,

  • закапывайте заброшенные выгребные ямы.

  • сходите в школу вашего ребёнка и посмотрите на туалет, которым он пользуется. Требуйте от администрации школы обеспечить меры безопасности.

    • Источник: Новая газета



    Последнее из рубрики: Разное


    СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    27.02 / Андрей Разин ответил на слова Льва Лещенко по поводу обращения к психиатру

    25.02 / «…В бессилии берешь камеру»

    19.03 / Мартовские иды Валерия Зорькина

    29.04 / Исследование: Вино и сниженный риск психических отклонений связаны

    08.03 / Животные из московских приютов все чаще находят новых хозяев

    07.03 / Россия пыталась помешать, повлиять на расследование катастрофы рейса MH17 по нескольким направлениям

    19.02 / Андрей Разин прокомментировал отказ Димаша Кудайбергена участвовать в «Евровидении 2020»: «Ему это не нужно»

    26.02 / Эксперты рассказали о вреде пластиковой посуды

    16.03 / Мнение: Идеальный шторм

    22.02 / Сестра Жанны Фриске высказалась о слухах по поводу развода с мужем

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → новости рыбинска

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Новости Рыбинска