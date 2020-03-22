#Поуши. Как обезопасить деревенские туалеты
22.03.2020, 19:20, Разное
Инструкция.
«Новая газета» опубликовала спецпроект «По уши» — о том, как 30 млн россиян живут без центральной канализации. Продолжаем знакомить вас с историями из этого проекта
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Фото: Алексей Головщиков, для проекта «По уши»
Иркутский фотограф Алексей Головщиков ехал с коллегами в командировку в Ольхонский район. По дороге остановились в деревне Куртун, один из журналистов забежал в туалет и вернулся озадаченным: снизу доносилось блеяние.
Фото: Алексей Головщиков, для проекта «По уши»
Вместе с хозяевами журналисты перевернули сортир и высвободили провалившуюся туда овцу. Алексей в шутку заснял спасение.
Фото: Алексей Головщиков, для проекта «По уши»
Эти фотографии заставляют вас улыбаться.
Но в прошлом году российские СМИ упоминали как минимум о 14-ти случаях падения детей в выгребные ямы, сливные канавы и деревенские туалеты.
Одиннадцать из них были смертельными.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» неоднократно участвовал в поиске детей, которых находили утонувшими в деревенских туалетах (в том числе на территории школ).
В мае 2018 года в этом школьном сельском туалете утонул ребенок.
Фото: «Лиза Алерт»
Волонтеры выпустили памятку о том, как обезопасить деревенский туалет. Вот она:
Источник: Новая газета
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