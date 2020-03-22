Эксперты собрали 6 позитивных новостей о коронавирусе

22.03.2020, 19:17, Разное

Эксперты собрали по всему миру 6 позитивных новостей о коронавирусе. Они позволяют посмотреть на ситуацию, сложившуюся в мире, с другой стороны.

Сейчас людей окружает огромное количество негативной информации, связанной с COVID-19, а её прочтение занимает большую часть дня. Однако эксперты рекомендуют обращать внимание и на хорошие новости. Одной из них является достаточно быстрое восстановление после болезни. При этом, выздоравливают даже пожилые люди. Примером тому стала 103-летняя жительница Ирана, которая полностью оправилась от болезни и уже выписана из больницы.

Позитивным последствием карантина является не только уменьшение распространения вируса, но и улучшение экологической ситуации в мире. Так, в Венеции в первый раз за много лет вода в каналах стала чистой. Там появилась рыба, а в некоторых местах начали плавать лебеди. Кроме того, итальянцы стараются не унывать в такой непростой период. Они придумали, как позитивно проводить свой карантин. Люди дружно выходят на балконы, вместе поют, играют на музыкальных инструментах и даже танцуют.

В США стартует испытание вакцины под руководством ученых из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Китай закрыл свою 16-ю временную больницу для лечения коронавируса. Это стало последствием снижения количества заболевших в Поднебесной.