Эксперт призвал США обратиться к опыту Второй Мировой войны в борьбе с коронавирусом

22.03.2020, 19:17, Разное

В настоящий момент в США борются с коронавирусом, но из-за роста числа пациентов, страна столкнулась с нехваткой медицинского оборудования. Эксперт призвал правительство обратиться к опыту Второй Мировой войны, чтобы в кратчайший срок ликвидировать дефицит.

В Белом доме, считает специалист, должны принять несколько решений, воспользовавшись опытом прошлых поколений. В 40-х годах во время Второй Мировой войны власти подписали закон, по которому они обязались выкупить всю произведённую продукцию, входившую в определённый список, даже если в ней в какой-то момент уже не будет необходимости. В таком случае удастся мотивировать производителей на развёртывание широкого производства. Этого не сделали в ходе Первой Мировой войны, что привело к проблемам.

Компании должны объединять усилия, делясь технологиями. Это поможет двигать прогресс и быстро наращивать выпуск необходимой продукции. Конкурентам нужно в определённой сфере договориться о сотрудничестве, и тогда они смогут разрабатывать более простые устройства, цена которых окажется ниже. Кроме того, правительство должно изменить налоговую систему для компаний. Необходимо регулировать стоимость конечного продукта. Такой шаг поднимет рейтинг власти. Ещё один удачный пример из прошлого – это создание государственных фирм, но с частным управлением.

Пятым советом для Вашингтона от аналитика, стала рекомендация перехода к импортозамещению. Нарушения логистических цепочек в связи с коронавирусом, могут привести к нехватке сырья на производстве. Нужно своевременно создать альтернативу, позволяющую стране в этом плане стать независимой от всего мира.