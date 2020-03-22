 

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

22.03.2020, 19:16, Новости дня

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов ответил на вопрос о том, какой вид транспорта является наиболее безопасным в условиях вспышки коронавирусной инфекции.

В комментарии телеканалу «Звезда» он отметил, что риск «подхватить» вирус наиболее высок в транспорте, где максимальная «скученность» людей.

При этом метро, считает инфекционист, не так опасно, поскольку там будут введены системы тепловизоров и фильтрации воздуха.

«Самый безопасный – это личный транспорт», – считает специалист.

Выбирая между автобусами и такси, следует отдать предпочтение второму варианту, отметил Викулов.

Он призвал не беспокоиться, поскольку в Москве весь общественный транспорт снаружи и внутри – валидаторы. А поручни, турникеты, а также жилые подъезды домов обрабатываются специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором, заключил он.

Напомним, что из-за коронавируса спрос на каршеринг немного повысился, поэтому, чтобы клиенты не заболели, автомобили регулярно и тщательно дезинфицируют.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов.

Ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. За последние сутки в стране выявлен 61 случай коронавируса, всего в стране заболели 367 человек, причем зараженные граждане в последние две недели посещали неблагополучные по коронавирусу страны.



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