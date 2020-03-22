Xiaomi позволит смартфонам без NFC расплачиваться с Mi Pay

22.03.2020, 19:15, Новости дня

Китайская компания Xiaomi не исключает предоставление возможности пользования сервисом оплаты Mi Pay без встроенного модуля NFC.

В свою очередь, опробовать данный сервис уже представляется возможным в нескольких моделях китайской марки. Представители компании указали, что гаджеты Redmi Note 7, Redmi Note 5 и Redmi 6 получили данную особенность и уже подтвердили платежеспособность. Также продемонстрирована инструкция, которая поможет владельцам устройств оплачивать различные услуги.

В частности, следует подключиться к системе Mi Pay и воспользоваться сканером отпечатков пальцев. Далее следует предоставление индивидуального кода, после которого и осуществляется оплата той или иной услуги или продукции.