 

Xiaomi позволит смартфонам без NFC расплачиваться с Mi Pay

22.03.2020, 19:15, Новости дня

Китайская компания Xiaomi не исключает предоставление возможности пользования сервисом оплаты Mi Pay без встроенного модуля NFC.

В свою очередь, опробовать данный сервис уже представляется возможным в нескольких моделях китайской марки. Представители компании указали, что гаджеты Redmi Note 7, Redmi Note 5 и Redmi 6 получили данную особенность и уже подтвердили платежеспособность. Также продемонстрирована инструкция, которая поможет владельцам устройств оплачивать различные услуги.

В частности, следует подключиться к системе Mi Pay и воспользоваться сканером отпечатков пальцев. Далее следует предоставление индивидуального кода, после которого и осуществляется оплата той или иной услуги или продукции.



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