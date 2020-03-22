В Сети появились характеристики нового смартфона ZTE Axon 11

22.03.2020, 19:15, Новости дня

В Сети продемонстрировали технические параметры нового флагмана ZTE Axon 11, который уже презентуют завтра в рамках официального мероприятия.

В свою очередь, новый смартфон получит крупный 6,6-дюймовый экран с высоким разрешением. Кроме того, передняя камера встроена непосредственно в дисплей аппарата. Однако наибольший интерес вызывает главный модуль, который получит основной датчик 64 мегапикселя.

Инсайдеры ранее анонсировали, что новый смартфон ZTE Axon 11 обзаведется мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 765. Новинка также имеет поддержку быстрой зарядки с мощностью 18 Вт. Остальные параметры о данной модели пока не названы и будут объявлены несколько позже. Пока производитель не называет сроки выхода в продажу и цену данного смартфона.