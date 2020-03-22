 

Полина Гагарина объяснила свою поездку в московском метро

22.03.2020, 19:09, Разное

Полина Гагарина пояснила, зачем ездила на метро в Москве. Артистка считает, что не зазорно использовать общественный транспорт.
Полина Гагарина разъяснила для «Ты не поверишь!», как не так давно оказалась в метро Москвы, показав поездку в Stories Instagram. В телеэфире звезда сообщила, что первый раз за длительный период была в метрополитене, и это естественно, а не стыдно, а чтобы ее не заметили, она не красилась. Ехала артистка лишь 3 станции, а автомобилем этот путь занял бы 1,5 часа, и она могла бы не успеть на концерт.

Гагарина тревожится из-за нового вируса, но надеется, что все будет опять хорошо. Знаменитость просит всех успокоиться и желает поклонникам здоровья.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.02 / Использование агрессивных чистящих средств в доме может способствовать развитию астмы и одышки у ребенка

13.02 / Мнение: Что может сделать Путин, чтобы на его портреты не матерились?

18.02 / «Я бы зарабатывала совсем другие деньги»: Елена Ханга отреагировала на обвинение Борисовой в колдовстве

02.02 / «Было непросто»: Наталья Ветлицкая высказалась о первом после перерыва выступлении

12.02 / Названы лучшие смартфоны 2020 года с самым большим экраном

16.03 / Ученые назвали причину быстрого распространения коронавируса

31.03 / Дмитрий Медведев объединил Владимира Мединского и Сергея Шойгу – Интерсакс

14.02 / Мнение: Менее воинственный герб

11.03 / Актриса Дженна Дьюэнн во второй раз стала матерью

21.02 / Мнение: Всё! Вина не будет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска