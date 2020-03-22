Эксперты: Процессор Kirin 820 5G более мощный, чем Kirin 980

22.03.2020, 19:09, Разное

Эксперты IT-индустрии проанализировали и сравнили технические характеристики процессоров Kirin 820 5G и Kirin 980 от Huawei, а также с Snapdragon 855 производства Qualcomm. Выяснилось, что 820-й чипсет более мощный, чем 980-й.

График, сравнивающий результаты тестов трех чипсетов, был опубликован на Weibo. На иллюстрации видно, что Kirin 820 5G набрал 3490 баллов в одноядерном тесте и 11 200 баллов в многоядерном. Чипсет получил больше очков, чем процессор Kirin 980, который работает на таких смартфонах, как Huawei P30 и Mate 20. Он даже выше, чем Snapdragon 855 в одноядерном тесте.

Kirin 820 5G – это 7-нм процессор с ядрами Cortex-A76 и графическим процессором Mali-G77. Исходя из результатов Geekbench, эксперты пришли к выводу, что у него четыре ядра Cortex-A76 в паре с четырьмя ядрами Cortex-A55. Также было выявлено, что чипсет будет иметь обновленный NPU и ISP.

Готовящийся к выходу смартфон Honor 30S, должен стать первым устройством с платформой Kirin 820 5G.