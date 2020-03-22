Redmi K30 Pro получит «слабый» уровень защиты от воды

22.03.2020, 19:09, Разное

Стало известно, какой уровень защиты от влаги получит новый смартфон китайского бренда Redmi K30 Pro. Это будет достаточно слабая степень IP53.

Официальная презентация смартфона Redmi K30 Pro должна состояться 24 марта, о технических параметрах девайса известно на сегодняшний день почти все. Открытым остается только стоимость, потому как разные информаторы называют различные цены. Ныне появились свежие сведения о данном гаджете. Флагман китайского бренда может получить защиту от попадания влаги IP53. При этом, ее нельзя охарактеризовать как полноценную. Технология способна только лишь оборонять мобильное устройство от брызг, и она в той или иной степени воплощена в некоторых девайсах Redmi и не только.

Данные сведения еще говорят о следующем: K30 Pro прошел процедуру сертифицирования, что удивительно для разработок компании Xiaomi. К слову, на премьере разработчики покажут также и модель Zoom Edition с такой «фишкой», как улучшенная камера.