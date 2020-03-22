Центр эпидемии коронавируса переместился в Европу

22.03.2020, 19:07, Новости дня

Эпицентр эпидемии коронавируса COVID-19 переместился в Европу, в то время, как количество новых случаев в Китае, где произошла изначальная вспышка заболевания, начало сокращаться.

В Италии, которая серьезно пострадала от вируса, власти распорядились прекратить работу всех компаний, не связанных с выпуском продукции первостепенной важности.

«Это самый тяжелый кризис со времен войны», – заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

В субботу от вируса в Италии умерло около 800 человек.

По данным Ресурсного центра по коронавирусу в Университете Джонса Хопкинса, в Италии зарегистрировано 53578 случаев инфицирования.

Куба направила в Италию группу врачей и медсестер для оказания помощи в борьбе с вирусом.

Комиссия Европейского союза заверила Италию в том, что долг страны не помешает ей занять дополнительные средства на борьбу с вирусом. В интервью итальянской газете Corriere della Sera, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Мы все понимаем, что ни один член ЕС не может противостоять этой угрозе в одиночку. Вирус не знает границ, и ЕС становится сильнее, когда мы проявляем полную солидарность».

Тем временем Испания готовится к негативным последствиям распространения вируса.

«Худшее еще впереди», – заявило правительство в субботу.

Испанские власти предупредили, что эпидемия может превысить возможности национальной системы здравоохранения.

Более недели назад в Испании было введено чрезвычайное положение сроком на 15 дней, при котором жителям разрешается выходить из дома, только если у них есть на то веские причины.

По данным Ресурсного центра Университета Джонса Хопкинса, в Испании зарегистрировано 25496 случаев заболевания.

Еще одной серьезно пострадавшей страной стала Германия, где зафиксировано более 22 тысяч заболевших. Власти пытаются увеличить количество коек в палатах интенсивной терапии, которое в настоящий момент составляет 28 тысяч. Временные больницы создаются в гостиницах, реабилитационных клиниках и других учреждениях.

Великобритания закрыла заведения общественного питания, бары и другие развлекательные заведения в попытках остановить распространение вируса.

В Африке вирус проник в Анголу, Зимбабве, Уганду, Эритрею и ЮАР.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье призвал жителей страны самоизолироваться, и миллионы людей откликнулись на эту просьбу, в результате чего обычно загруженные автомагистрали опустели.

Моди попросил жителей не выходить из дома в течение 14 часов, чтобы рабочие могли провести дезинфекцию общественных мест.

Малайзия привлекла армию на помощь полиции в обеспечении двухнедельного запрета на поездки.

Министр обороны страны Исмаил Сабри Яакоб заявил в воскресенье, что «90 процентов жителей соблюдают это требование, но 10 процентов – это немалая цифра».

Два первых случая коронафируса зарегистрированы в Газе. Официальные лица сообщили, что больные помещены в карантин.

Правительства штатов и местные власти потребовали от миллионов американцев оставаться в своих домах и покидать их только в случае крайней необходимости, включая посещение аптек, супермаркетов, заправок и одиночные занятия физкультурой.

Американские законодатели работают над законом, позволяющим прямые выплаты работникам и бизнесам, пострадавшим от кризиса.

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарств выдало экстренное разрешение американской компании Cepheid на использование экспресс-тестов на коронавирус.

Тесты, которые выдают результаты в течение 45 минут, изначально будут передаваться в больницы и отделения неотложной помощи, а затем в «лечебные учреждения», включая кабинеты врачей. Компания планирует начать продажу тестов в конце марта.