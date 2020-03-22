В России проходят акции против обнуления президентских сроков Путина

22.03.2020, 19:06, Новости дня

В нескольких городах России проходят протесты против поправок к Конституции, одна из которых предусматривает обнуление президентских сроков Владимира Путина.

В Красноярске на митинг против поправок пришло около 200 горожан, сообщает проект “Сибирь.Реалии”. Власти отказали в проведении акции протеста в центре города и выделили местный гайд-парк – сквер Космонавтов, расположенный на улице Терешковой. Именно первая она внесла поправку об обнулении президентских сроков во время второго чтения законопроекта в Госдуме.

В Екатеринбурге на митинг против обнуления сроков президентства

Путина пришли около 50 человек, сообщает корреспондент Настоящего Времени. Из-за угрозы коронавируса в Екатеринбурге запрещено проводить мероприятия с участием более 50 человек. Как заявил один из организаторов акции и представитель партии “Яблоко” Максим Петлин, угроза несменяемости власти серьезнее заболевания. поэтому

активисты все же решили провести мероприятие.

На протесты в Чите также из-за ограничений пришли ровно 50 человек, организаторы даже раздали присутствующим номерки. Одним из главных лозунгов акции стал слоган “Нет вечному Путину”.

Перед участниками выступили общественные активисты и депутаты заксобрания Забайкальского края от КПРФ Юрий Гайдук и

Константин Коростелев.

В Новосибирске, несмотря на плохие погодные условия, состоялся согласованный митинг. На него пришли около 40 человек.​ Собравшиеся требовали “обнулить сроки политзаключенным” и отказаться от внесения поправок в Конституцию.

Митинги прошли также в Ростове-на-Дону, Чите, Комсомольске-на-Амуре и других городах, пишет “Росбалт”.

В Кемерове сотрудники полиции в гражданском задержали местного жителя стоявшего в одиночном пикете. Алексей Федоров держал плакат “Долой Путина. Живу по совести”. Полицейские объяснили задержание тем, что у них “есть поручение”.

В Калининграде активисты устроили серию одиночных пикетов против изменения Конституции.

Президент Владимир Путин назначил всероссийское голосование по поправкам к Конституции на 22 апреля. Все поправки будут вынесены на референдум одним пакетом, а задаваемый вопрос будет звучать так: “Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?”

Среди внесенных и уже принятых Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами поправок есть одна, которая прописывает обнуление сроков правления президента Владимира Путина. Поправка дает Путину право снова избираться президентом и, в случае победы, руководить страной минимум до 2036 года.

Глава российского ЦИК Элла Памфилова ранее не исключала, что дата голосования может быть перенесена из-за вспышки коронавируса, но пока такого решения не принято.