 

Пятый борт с российскими военными вирусологами отправился в Италию

22.03.2020, 18:55, Новости дня

Пятый самолет Ил-76 с военными специалистами вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Италию, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Всего в Итальянскую Республику, в которой сложилась непростая ситуация с распространением коронавируса, должны вылететь девять бортов.

Самолеты приземляются на военной базе "Практик де Маре" в 30 километрах от Рима. На них в страну прилетят восемь бригад военврачей – порядка 100 вирусологов и эпидемиологов.

 

Оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19 предложил президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора премьером Италии Джузеппе Конте.

По последним данным портала Worldometers, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 319 тысяч человек. Из них более 50 тысяч — в Италии.



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