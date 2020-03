Инсайдеры назвали сроки принятия решения по Олимпиаде-2020

22.03.2020, 18:55, Новости дня

Окончательное решение по судьбе летних Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти в японском Токио, будет принято Международным олимпийским комитетом через четыре недели. Об этом сообщил журналист ITV Стив Скотт в своем аккаунте в Twitter.

По его информации, исполком МОК отсрочил решение судьбы Игр-2020 почти на месяц. Только после этого станет известно об отмене, переносе или проведении в срок соревнований.

NEW | Executive Board of IOC have given themselves another 4 weeks before making final decision on @Tokyo2020 . They will evaluate then before formerly adopting alternative plans.

This is the first time they have put a deadline on their decision. Things are moving.

— Steve Scott (@stevescott_itv) March 22, 2020

Ранее международное сообщество спортсменов Global Athlete, Национальные олимпийские комитеты Норвегии и Бразилии, а также Федерации легкой атлетики Испании, Франции и США призвали Международный олимпийский комитет перенести Олимпиаду из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Олимпийские игры в японском Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.