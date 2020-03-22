Глава минфина США отказался отвечать на вопрос о рецессии
22.03.2020, 18:48, Новости дня
Американский министр финансов Стивен Мнучин не стал отвечать на вопрос о том, началась ли рецессия в экономике Соединенных Штатов из-за объявленной в мире пандемии коронавируса.
«Это технический, не релевантный вопрос», – сказал Мнучин в интервью Fox Business, передает РИА «Новости».
Министр добавил, что американские власти ожидают резкого восстановления экономики к концу года.
Периодом рецессии называется экономический спад, который длится два квартала подряд. Эксперты, мнение которых публиковала газета Wall Street Journal, считают, что рецессия в США начнется во втором квартале, а нулевой рост будет продемонстрирован в третьем квартале.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ведущая экономика планеты – Соединенные Штаты – начинает ощущать на себе чудовищные последствия распространения пандемии коронавируса, а также рассказывала о признаках приближения мирового кризиса и готовности финансовой системы РФ к внешним шокам.
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