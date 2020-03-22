Пласидо Доминго заразился коронавирусом

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22.03.2020, 18:48, Новости дня

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что у него обнаружили коронавирус нового типа.

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19», – приводит его слова ТАСС.

Между тем правительство Испании решило продлить действие режима повышенной готовности в стране до 11 апреля для сдерживания коронавируса нового типа. Об этом сообщил председатель кабинета министров Испании Педро Санчес.

В этой связи он призвал жителей страны к «гражданской ответственности и дисциплине». Санчес сообщил, что власти ограничивают все поездки, «которые не являются крайне необходимыми и которые осуществляются из третьих стран». Меры не будут распространяться на жителей Евросоюза, перевозчиков грузов, возвращающихся в свои страны туристов, дипломатов и медиков.

К настоящему времени в королевстве выявлено свыше 28,5 тыс. заболевших, более 1,7 тыс. человек умерли.

Ранее коронавирусом заразились американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, украинская и французская актриса Ольга Куриленко и британский актер Идрис Эльба, известный по фильму Marvel «Тор». Также заболели два актера из «Игры престолов» – Кристофер Хивью, сыгравший Тормунда Великанью Смерть, и Индира Варма, исполнившая роль Элларии Сэнд.



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