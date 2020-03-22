Мнение: Корона и вирус

22.03.2020, 18:45, Разное

Сколько лет пишу про корону, но сейчас это слово приобрело другое значение.

Другое, но не противоположное.

То и другое – опасная и коварная дрянь. Корона, которая не вирус, на первый взгляд не смертельно опасна, но помогает вирусу стать смертельно опасным для всех.

Как читают новости про коронавирус люди в короне?

Январь: “Кучка старых китайцев умерли, при чем тут мы? Почему СМИ раздувают? Кому это выгодно?”

Февраль: “В Италии куча стариков, вот они и мрут, неужели мой отпуск в Европу накроется? Кому это выгодно?”

Март: “Что за цель у всего этого бреда? Кому это выгодно? Кто запустил этот “вирус” в интернет?”

Обратите внимание, то, что в России пока обстановка лучше, чем в Италии и Испании, ситуация либо временная, пока длится инкубационный период, либо (будем надеяться) следствие вовремя принятых мер.

Но вот эти вот, у которых отпуск сорвался или бизнес как-то пострадал, уверены в своей короне, что болезнь им и их близким не грозит.

Ума у таких людей мало, в графиках они не разбираются, ничего не понимают в темпах роста и в том, что пугает врачей.

Они знают только одно. Если прямо сейчас их зад не припекает, значит все хорошо.

Когда начнет припекать, они завопят караул и будут обвинять правительство, которое их не предупредило, не приняло жестких мер.

Скажут, что правду от них скрывали.

А пока не припекает, они не хотят эту правду видеть.

Вот эта недальновидность и отказ думать о будущем – главный признак короны.

Той короны, которая помогает вирусу как и любой другой беде накрыть все медным тазом.

1-2% смертности, если оказывается квалифицированная помощь, 5-7% смертности, если помощь не успевают оказывать всем. А какой процент смертности будет, если ситуация совсем выйдет из-под контроля?

Даже когда зад уже начинает припекать, корона на голове позволяет не беспокоиться.

Большая часть дураков-в-короне уверены, что они уже этим благополучно переболели или что от вируса их защищает курево-бухло.

Ничего не напоминает?

Если мы проведем параллель с короной в любви, которую мы каждый день видим в письмах, мы можем рассмотреть механизм этого.

Почему многим людям беда внезапно падает на голову и они оказываются жертвой “случайных обстоятельств” всегда?

Как так получается?

А они не обращают внимания на реальность, игнорируют ее под короной.

Штурман не слышит и не видит то, что расходится с его планом. Если Штурман запланировал на майские поехать в Испанию, он не собирается от этого отказываться. Еще чего. Поэтому всю угрожающую информацию он будет фильтровать через свою корону. Он будет опровергать все, что угрожает его отпуску в мае, насмехаться будет, критиковать или просто не видеть и не слышать. Или беситься будет и всех обвинять, что “из-за маразма” срываются его планы.

Прочитайте любовные истории Штурманов. Партнер им сначала намекает, а потом уже прямым текстом говорит, что он не хочет, не собирается, не будет. Но Штурманы не слышат, не верят, не замечают, оправдывают как им выгодно, выворачивают. Если у Штурмана есть какая-то цель, какое-то свое желание, все остальное не существует для него, все остальное он утрамбует под это. Он будет идти как танк и злиться на попытки его остановить.

Или вот еще типичное из писем. Пока дурака-в-короне с лестницы не спустят, он и не догадывается о том, что в отношениях что-то не то.

У них целая шкатулка “полезной инфы”, которой они “снимают стресс”.

Вот такие и не видят беду, пока медный таз их не накроет. А когда уже накрыл, метаться поздно.

Почему так получается?

От того же грандиозного хочу, вокруг которого трава не расти.

Плевать дурак-в-короне хотел на объективную реальность. Если ему что-то в этой реальности не нравится, он будет это отрицать.

Лучшая проверка величины вашей короны – это запас вашей гибкости и запас смирения, чтобы принять форс-мажор.

Насколько вы готовы, что все ваши планы придется отменить?

Насколько вы готовы остановиться и резко поменять направление?

В любви. В работе. В дружбе. В имидже.

Если ни в коем случае не собираетесь отказываться от желаемого и намеченного, значит ваша корона велика. Значит вы всерьез верите, что держите руку на пульсе. И под такой короной вы очень уязвимы. Вы слепы, глухи и тупы. Ваш мозг работает на отрицание реальности на рисование реальности параллельной. И живете вы с мешком на голове, пока медный таз вас сверху не накроет.

Друзья, вы были готовы к карантину? К отмене планов? К внезапной боевой тревоге?

А сейчас?

А к резкому ухудшению ситуации готовы?

А ответственность за все происходящее готовы разделить? Или “аааааааа, пачиму яяааа?”?

И про стариков хочется сказать.

Люди, которые пишут, что старикам туда и дорога, это не просто неумные тролли, это мусор эволюции.

Такое отношение к пожилым людям говорит об очень плохом состоянии ума и души.

Это говорит об отсутствии самосознания. У таких людей вместо сознания – дыра.

Даже отношение к детям не говорит о людях столько, сколько говорит отношение к старикам.

Потому что в детях большинство любят себя и свои мимими-проекции, а вот в стариках никто себя видеть не хочет и там проявляется отношение к другим как оно есть. И это не только наши родители, это еще будущее каждого, которое он в своей короне отрицает. Боится об этом думать и избегает поэтому.

И по отношению к старикам видно, что из себя представляет человек. Личность это или кучка навоза.