Мнение: Коронавирусный киберпанк, два года эпидемии и зараза повсюду

22.03.2020, 18:40, Разное

1. На заставке поста – дезинфектор в китайском городе Ухань, откуда, как считается, по миру пошла коронавирусная зараза. Пользователь, который загрузил эту фотографию на 9gag, утверждает что это самая киберпанковская картинка, которую он когда-либо видел:

https://9gag.com/gag/aMY5wAV

Благодаря подробному информационному освещению событий миллиарды людей находятся в страхе перед будущим, экономики развитых стран падают, а границы закрываются. Врачи и дезинфекторы в защитных костюмах становятся привычной картиной – символом нашего времени. Именно таким, по-видимому, запомнится 2020-й год. Если только в апреле не проснётся Йеллоустоун, человек в маске имеет хорошие шансы стать человеком года по версии журнала Time.

Китай оказался неплохо готов к эпидемии. Все эти киберпанковые меры защиты в Ухане и прочих китайских городах возымели эффект. В то время как в КНР и странах Восточной Азии распространение эпидемии замедлилось, в ленивой старой Европе дела, наоборот, идут всё хуже и хуже:

https://lenta.ru/news/2020/03/20/10more/

Число погибших от пневмонии COVID-2019, вызванной коронавирусом, превысило 10 тысяч. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные BNO News.

18 марта Европа обогнала Азию по количеству смертей от коронавируса на более чем 40 человек. Всего в Азии умерли 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек.

Тогда же число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч. Чаще всего вирус диагностировали в Китае — 80 894 случая, далее идет Италия со 31 506 и Иран с 16 196 заразившимися соответственно.

2. Важнейший вопрос, который занимает сейчас экономистов, да и вообще всех, кто следит за новостями, это как долго продлится эпидемия. Глава немецкого Института Роберта Коха предупреждает, что она будет идти волнами, и может продолжаться до тех пор, пока не переболеет значительная часть населения планеты (до 60-70%):

https://ria.ru/20200318/1568786054.html

«…пандемии развиваются всегда волнами, эта пандемия тоже, может пройти два года, пока основная часть населения пройдет через COVID-19, получит иммунитет и инфекция будет остановлена», — сказал он.

Вилер подчеркнул, что предпринимаемые сейчас в Германии меры по сдерживанию вируса не могут сохраняться долгосрочно, а представляют экстремальный случай. В дальнейшем они будут корректироваться в зависимости от развития ситуации.

Два года жёстких противовирусных мер способны подкосить даже сильную экономику, каковых сейчас на планете осталось очень немного.

Российский вирусолог Михаил Щелканов предполагает, что летом распространение эпидемии пойдёт на спад:

https://rg.ru/2020/03/17/reg-dfo/virusolog-razvenchal-glavnye-mify-o-koronaviruse.html

Для развития коронавируса важна низкая температура – чем ниже, тем лучше, но не ниже нуля. Также он «любит» высокую влажность. Поэтому COVID-19 летом будет циркулировать с меньшей эффективностью, и заболевание, с большой долей вероятности, примет сезонный характер, как уже упомянутый грипп.

Следующей осенью и зимой может начаться новая волна заражения, но к тому моменту, скорее всего, будет готова вакцина против COVID-19. Впрочем, её внедрение займёт время:

Что касается вакцины, то в развитых странах, в том числе России, она может появиться через полгода. Представители ВОЗ говорят и о большем сроке, – полутора годах, но они имеют в виду и развивающиеся страны, где на это может уйти больше времени.

Таким образом, даже если летом ситуация стабилизируется, а осенью появится долгожданная вакцина, неприятные новости о коронавирусе, вероятно, будут приходить ещё довольно долго: и в конце этого, и в следующем году.

3. Хорошее обучающее видео о том, какими путями распространяется инфекция:

https://9gag.com/gag/ao5wmAw

Вместе с тем, даже самые строгие меры против коронавируса едва ли смогут помешать заражению ещё десятков и сотен тысяч людей.

Американские учёные также считают, что для прекращения эпидемии иммунитет против неё должен выработаться у 70% населения Земли:

https://lenta.ru/news/2020/03/19/coronaend/

То есть, либо 70% переболеют вирусом, в ходе чего умрут многие миллионы пожилых людей, либо эти 70% будут привиты вакциной, которая даст человечеству необходимый иммунитет.

Впрочем, американские вирусологи указывают ещё на один возможный путь прекращения эпидемии (а точнее, её кардинального ослабления):

Известно, что в новом организме SARS-CoV-2 ослабляется, что наблюдалось на примере других вирусов, в том числе коронавирусов. При переходе вируса от человека к человеку в нем появляются мутации, и такая эволюция часто делает инфекционный агент менее заразным и менее смертельным. Это позволит коронавирусу успешно сосуществовать с человеком, что уже делают возбудители простуды и гриппа. Однако неизвестно, сколько времени это займёт.

В любом случае, нам с вами остаётся беречься от коронавируса как минимум до наступления тёплой летней погоды. Далее всё будет зависеть от того, насколько успешно удастся сдержать эпидемию в марте-апреле, и насколько быстро будет готова вакцина.