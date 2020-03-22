Мнение: Предвыборная логика

22.03.2020, 18:35, Разное

20 год начался крайне бурно и пока останавливаться не спешит. Однако и без кризисов, которые идут не переставая с самого нового года, в этом году будет разрешаться еще один перманентный кризис – внутриамериканский. Две модели будущего переустройства мира все еще не выяснили между собой отношения, а потому каждые выборы президента США – это столкновение между глобальной и корпоративной системой управления миром.

Пока позиции Трампа вполне крепки. У демократов кадровые проблемы, и они этого даже не скрывают. Сторонники Сандерса не будут голосовать за Трампа, но будут ли они голосовать за Байдена? И наоборот. Тем не менее, чем дальше, тем больше логика решений Трампа будет подчиняться интересам предвыборной борьбы и стратегии.

В условиях эпидемии и нефтяного кризиса власть просто по определению для электората является виновной в его проблемах. А потому Трамп кровно заинтересован в каких-то публичных медийно значимых шагах. Не обязательно эффективных, но точно в эффектных. И если ему удастся притушить какие-то проблемы своими действиями и решениями, он это будет делать.

У США есть три инструмента, с помощью которых они могут повлиять на нефтяной коллапс. Это дешевый доллар, что неизбежно подстегнет рынок, это стимулирование спроса через масштабные закупки нефти в стратегический резерв, и это выключение части производителей нефти с рынка, то есть, снижение предложения.

Первые два инструмента уже задействованы. ФРС обнулил ставку, США начали закупку нефти в резервы. Возникает необходимость в третьем, тем более, что первые два не слишком впечатлили рынок, хотя он немножко отреагировал. Очень немножко.

Намеки на то, что США могут ввести против России санкции за ее действия на энергетическом рынке, которые угрожают безопасности США – это как раз третий и последний инструмент. Есть, конечно, и четвертый – война, но о нем сейчас нет смысла говорить. А вот санкции и эмбарго – это вполне реально. Хотя и очень проблемно.

Закрыть российской нефти доступ на европейский рынок можно, но логистика поставок – штука инерционная. Так просто взять и закрыть вентиль будет означать слом существующих цепочек, а это может привести (и скорее всего, приведет) к новой панике. С другой стороны, у США накоплен опыт введения санкций против того же Ирана. Все санкции вводились отложенно – давался некоторый переходный период, в течение которого европейцы должны были заключить новые договоры, перевести технологические процессы на другие сорта нефти, в общем, подготовиться. Обычно этот период занимал около полугода, и потрясений удавалось избежать.

При этом США заинтересованы в повышении цены на нефть хотя бы потому, что одна из существенных баз поддержки республиканской партии – это как раз нефтяные корпорации, и Трамп просто обязан решить возникшие перед ними проблемы. В год выборов поддержкой не разбрасываются.

В этом смысле вероятность санкций в случае, если Кремль и Саудовская Аравия в кратчайшие сроки не договорятся о прекращении ценовой войны, достаточно велика. Она, конечно, не стопроцентная, но у Трампа почти не остается инструментов, чтобы решить проблему быстро и убедительно. Скорее всего, еще месяц-два он позволит порезвиться, но затягивать долго с решением ему просто не дадут.