 

Леонид Агутин рассказал откровенно о ссорах и ревности с Анжеликой Варум

22.03.2020, 18:30, Разное

Леонид Агутин рассказал, в чем секрет его идеальных отношений с супругой. Оказалось, что композитор со своей женой, Анжеликой Варум, всегда живут одним днем.
Как отметил певец, если случилась ссора, его жена старается не вспоминать об этом больше и поступает, по мнению Леонида Агутина, очень мудро. Благодаря этому звездная пара каждый новый день начинает с чистого листа. Российский музыкант рассказывает, что Анжелика Варум умеет забывать все обиды, которые происходят чаще всего от стресса на работе, и эта способность супруги делает их брак таким крепким.

Композитор ранее заявлял, что считает себя «подкаблучником», так как готов выполнять любые пожелания любимой женщины, чтобы только она была счастлива. Супруга в свою очередь не только легко отпускает все обиды, но и спокойно относится ко всем музам мужа, которые его вдохновляют. Леонид Агутин считает, происходит это потому, что жена знает, по-настоящему он любит только ее одну.



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