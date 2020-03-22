 

Иран отверг помощь в борьбе с вирусом от «лжецов и шарлатанов» из США

22.03.2020, 18:30, Новости дня

Предложение американских властей о помощи Ирану в борьбе с коронавирусом звучит странно, ведь Вашингтон сам испытывает сложности на этом направлении, сообщил руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

«Руководители США несколько раз говорили, что готовы помочь нам лекарствами. Это очень странное высказывание», – приводит его слова ТАСС.

Хаменеи напомнил, что Америку «обвиняют в создании этого вируса».

«Я не знаю, насколько эти обвинения верны. Однако в ситуации, когда такие предположения существуют, какой мудрый человек примет от вас помощь?» – задался вопросом духовный лидер Ирана.

«Возможно, ваше [предлагаемое] лекарство является способом для еще большего распространения вируса», – предположил Хаменеи, слова которого передает «Интерфакс».

Верховный лидер Ирана добавил, что 40-летний опыт республики показал способность страны сопротивляться любого рода вызовам.

«Наиболее скверным нашим врагом являются США. Конечно, у нас немало врагов, но самым мерзким являются США. Американские чиновники – лжецы, посмотрите на их действия, послушайте, что они говорят – шарлатаны», – приводит его слова РИА «Новости».

12 марта президент США Дональд Трамп повторно предложил Тегерану помощь в целях пресечения распространения коронавируса нового типа. В Иране в ответ заявили, что для содействия Ирану в этом вопросе США должны снять санкции.

Москва заявляла, что введенные Соединенными Штатами санкции в отношении Ирана мешают республике бороться с распространением коронавируса.

По последним данным, число заболевших в Иране составляет 20 тыс. 610 человек, зарегистрированы по меньшей мере 1 тыс. 556 летальных исходов.



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